Саратов, , 03:18 — REGNUM Арбитраж Саратовской области 12 мая и 17 мая 2021 года приступит к рассмотрению исков госкорпорации «ВЭБ.РФ» к саратовскому ООО «Нарат-К», у которого могут изъять недвижимое имущество, земли, а также акции АО «Саратовский институт стекла». Активы ранее были заложены по договорам, передаёт ИА REGNUM.

Первый иск к компании «Нарат-К» госкорпорация подала 12 апреля 2021 года. В нём речь шла «об обращении взыскания на принадлежащие ООО «Нарат-К» акции АО «Саратовский институт стекла» и фигурировала сумма 1 596 126,4 рубля. Институт в деле участвует третьим лицом. Спор начнут рассматривать 17 мая.

Второй иск «ВЭБ.РФ» к той же компании касается земель и недвижимости. Речь идёт «об обращении взыскания на заложенное в пользу ВЭБ. РФ по договору ипотеки от 29.08.2017 года» имущество. В состав входят пять земельных участков, а также 20 нежилых строений, помещений и зданий, расположенных на Московском шоссе, 2 в Саратове. Начальную цену продажи предмета ипотеки предлагается установить в размере 208 545 029 рублей 49 копеек. Этот иск будет слушаться 12 мая.

ООО «Нарат-К» было учреждено в 1999 году для работы в сфере недвижимости. Владельцами являются восемь физических и юридических лиц, включая Рашида Аблязова — 31,75%, Ряшита Кулахметова — 24,4%, ООО «Агро-групп» — 24,03%.

Напомним, АО «Саратовский институт стекла» с октября 2020 года находится на первом этапе в процедуре несостоятельности — под наблюдением. Предприятие работает с 1960 года и было создано как филиал «Государственного института стекла» (Москва).