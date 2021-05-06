Техас, США, , 03:18 — REGNUM Прототип космического корабля Starship, предназначенного для полётов на Марс, удалось успешно посадить в вертикальном положении компании SpaceX в американском штате Техас. Прямая трансляция запуска велась на видеохостинге YouTube компании SpaceX.

Прототип корабля Starship SN15 стартовал с полигона в районе Бока-Чика в американском штате Техас. Корабль вышел на высоту десять км, после чего совершил плавную посадку на спецплощадку. Основатель компании SpaceX Илон Маск написал в своём Twitter, что посадка была произведена в штатном режиме.

Отмечается, что в течение нескольких минут из-под основания корабля были видны языки пламени, однако возгорание удалось ликвидировать.

Предыдущий прототип Starship стартовал 30 марта, но аппарат разбился при посадке. В начале марта компании SpaceX удалось посадить очередной прототип Starship, однако и он взорвался спустя несколько минут после посадки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская компания SpaceX провела первые огневые испытания усовершенствованного прототипа космического корабля Starship.

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