Алжир, , 03:37 — REGNUM Находящаяся в Алжире с официальным визитом делегация Военной академии Генерального штаба ВС России обсудила с коллегами из Национальной народной армии (ННА) сотрудничество в сфере образования и науки. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Возглавляющий военный вуз генерал-полковник Владимир Зарудницкий в ходе визита провёл встречу с руководством профильных структур штаба ННА Алжира. Стороны обсудили «обстановку в регионе, а также расширение сотрудничества в сфере подготовки руководящих кадров» для силовых ведомств.

Российская делегация посетила Национальный институт изучения глобальной стратегии и Высшую военную школу ННА Алжира.

«Российская и алжирская стороны выразили заинтересованность в наращивании двусторонних контактов по линии научно-педагогических работников, совместном внедрении новых технологий обучения и в информационном обмене», — отмечается в сообщении военного ведомства.

В завершение визита между главными военными вузами России и Алжира был подписан меморандум о сотрудничестве в области образования и научно-исследовательской деятельности.

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