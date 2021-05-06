Благовещенск, , 03:09 — REGNUM В Амурской области за последние сутки список выявленных носителей коронавируса пополнился ещё на 12 человек (днём ранее — на 14). За весь период пандемии выявили уже 22 364 случая заражения SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса девять человек болеют ОРВИ. У трёх пациентов на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию.

За всё время в Приамурье провели уже почти 925 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 2036.

По данным портала стопкоронавирус. рф, за прошедшие 24 часа в Приамурье от коронавируса скончались ещё два пациента. За весь период пандемии в области жертвами COVID-19 стали уже 285 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, лучшей вакциной от COVID-19 был признан препарат, разработанный американской компанией Moderna и национальным институтом здоровья США. Об этом было объявлено 5 мая на Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021).