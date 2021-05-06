Одесса, Украина, , 02:48 — REGNUM Один военнослужащий пропал после того, как на озере Тудорово в Одесской области перевернулся патрульный катер пограничной службы Украины, 5 мая сообщили в пресс-службе украинского министерства внутренних дел.

В лодке находились четверо пограничников. Троим из них удалось спастись, однако они получили переохлаждение. Один из военнослужащих получил травму ноги.

В поисках пропавшего участвуют представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сотрудники сектора водной полиции и военный вертолет. По факту инцидента начато досудебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля во время военных учений пропала подлодка KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии. Ее обломки были обнаружены 24 апреля. Все 53 подводника, которые находились на борту субмарины погибли.

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