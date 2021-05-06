Братислава, , 03:37 — REGNUM В Словакии вице-спикер Национального совета (парламента) Юрай Шелига (от либеральной партии «За людей») ушёл в отставку после того, как журналисты уличили его в несоблюдении действующего из-за COVID-19 с 21:00 комендантского часа. Об этом 5 мая сообщает Словацкое радио.

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Одновременно с Шелигой в отставку с поста председателя комитета парламента по социальным вопросам ушла его однопартиец Яна Житнянска. По информации СМИ, оба либеральных политика находились в кафе после начала действия комендантского часа.

Напомним, что в настоящее время в Словакии из-за коронавируса клиентов разрешено обслуживать только на уличных террасах или навынос.

Отмечается, что Шелига и Житнянска сохранили свои места в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, первый укол вакцины от коронавирусной инфекции сделали премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру, который ранее уже переболел COVID-19.

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