Красноярск, , 02:30 — REGNUM В четверг, 6 мая, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 6 на 7 мая ожидается до +6…+9 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

Скорость ветра южной четверти 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В пятницу, 7 мая, в Красноярске до +19…+23 °C днём и +7…+10 °C ночью, переменная облачность, временами дождь.

В субботу, 8 мая, в Красноярске ожидается до +10…+13 °C днём. Ночью — до +3…+5 °C. Облачно, дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 6 мая на юге Таймырского МР ожидается северо-восточный ветер на порывах до 15−18 м/с. В Туруханском районе ожидается юго-восточный ветер на порывах до 15−20 м/с. На перевалах южных районов Красноярского края на дорогах сохранится гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 6 мая лавиноопасно.

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