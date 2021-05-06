Красноярск, 6 мая 2021, 02:30 — REGNUM В четверг, 6 мая, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 06:10 на Театральной площади было +9 °C.
Ночью с 6 на 7 мая ожидается до +6…+9 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.
Скорость ветра южной четверти 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.
В пятницу, 7 мая, в Красноярске до +19…+23 °C днём и +7…+10 °C ночью, переменная облачность, временами дождь.
В субботу, 8 мая, в Красноярске ожидается до +10…+13 °C днём. Ночью — до +3…+5 °C. Облачно, дождь.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 6 мая на юге Таймырского МР ожидается северо-восточный ветер на порывах до 15−18 м/с. В Туруханском районе ожидается юго-восточный ветер на порывах до 15−20 м/с. На перевалах южных районов Красноярского края на дорогах сохранится гололедица.
Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 6 мая лавиноопасно.
Читайте ранее в этом сюжете: Опасность схода лавин сохраняется в регионах Сибири