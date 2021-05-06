Богота, , 02:21 — REGNUM Взять штурмом Капитолий, в котором проходит заседание представителей верхней и нижней палат Конгресса предприняли участники массовых протестных акций в столице Колумбии городе Боготе. Об этом 6 мая сообщает сенатор Маурисио Торо в своём Twitter.

Сенатор сообщил, что всем, присутствующим на заседании, пришлось срочно эвакуироваться из здания Конгресса в целях безопасности, так как протестующие попытались проникнуть внутрь.

Мэр Боготы Клаудия Лопес в своём Twitter уточнила, что демонстранты снесли ограждение Капитолия, после чего им преградил путь специальный отряд полиции. Лопес призвала конгрессменов начать диалог с протестующей молодёжью, чтобы «остановить этот порочный круг».

Напомним, акции протеста против налоговой реформы начались в Колумбии 28 апреля и продолжаются по настоящее время, несмотря на уступки правительства и уход в отставку главы министерства финансов. В ходе беспорядков, произошедших в крупных городах страны, погибли как минимум 19 человек, пострадали около 840 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протестующие в Колумбии атаковали 25 полицейских участков.

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