6 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 07:36 — REGNUM Ханами — это японская традиция любоваться цветами. И в первую очередь — сакурой, символом Японии. На этой неделе в Москве зацвела сакура.

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Есть несколько мест в Москве, где можно полюбоваться цветущей сакурой: Японский сад главного Ботанического сада, Аптекарский огород ботанического сада МГУ, сад у главного здания МГУ и в Бирюлевском дендропарке.

Сакура в парке музея-заповедника Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Бирюлевском дендропарке посажено около 30 деревьев сорта эдзо-яма (вишня мелкопильчатая), произрастающие на острове Хоккайдо. Роща сакуры в Бирюлево появилась в 2010 году, благодаря стараниям японского мецената Ютаки Мияниси, который подарил несколько десятков саженцев.

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Но любование цветами в Москве — это не только сакура. По всему городу службами Москвы высаживаются цветы. В парке музея-заповедника Царицыно можно любоваться не только привычными для москвичей тюльпанами, нарциссами и виолой (анютины глазки). В парке есть несколько оранжерей, а на улице можно увидеть примулу, форзицию, гиацинты.

Бирюлёвский дендропарк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бирюлёвский дендропарк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Бирюлёвский дендропарк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бирюлёвский дендропарк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Лесные цветы в парке музея-заповедника Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Лесные цветы в парке музея-заповедника Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Нарциссы в парке музея-заповедника Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Тюльпаны в парке музея-заповедника Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гиацинты в парке музея-заповедника Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Тюльпаны в парке музея-заповедника Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Виола в парке музея-заповедника Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Форзиция в парке музея-заповедника Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM