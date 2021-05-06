Ярослав Чингаев,
6 мая 2021, 07:36 — REGNUM Ханами — это японская традиция любоваться цветами. И в первую очередь — сакурой, символом Японии. На этой неделе в Москве зацвела сакура.
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Есть несколько мест в Москве, где можно полюбоваться цветущей сакурой: Японский сад главного Ботанического сада, Аптекарский огород ботанического сада МГУ, сад у главного здания МГУ и в Бирюлевском дендропарке.
Сакура в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В Бирюлевском дендропарке посажено около 30 деревьев сорта эдзо-яма (вишня мелкопильчатая), произрастающие на острове Хоккайдо. Роща сакуры в Бирюлево появилась в 2010 году, благодаря стараниям японского мецената Ютаки Мияниси, который подарил несколько десятков саженцев.
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Но любование цветами в Москве — это не только сакура. По всему городу службами Москвы высаживаются цветы. В парке музея-заповедника Царицыно можно любоваться не только привычными для москвичей тюльпанами, нарциссами и виолой (анютины глазки). В парке есть несколько оранжерей, а на улице можно увидеть примулу, форзицию, гиацинты.
Бирюлёвский дендропарк. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Бирюлёвский дендропарк. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Бирюлёвский дендропарк. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Бирюлёвский дендропарк. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Лесные цветы в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Лесные цветы в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Нарциссы в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Тюльпаны в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гиацинты в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Тюльпаны в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Виола в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Форзиция в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM