Богота, , 01:56 — REGNUM Пункты диагностики и вакцинации от COVID-19, расположенные в колумбийской столице Боготе, закрыты из-за ситуации с протестами в Колумбии, сообщил министр здравоохранения города Алехандро Гомес 5 мая на своей странице в Twitter.

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Он отметил, что из-за демонстраций была нарушена нормальная работа этих объектов. Решение о закрытии пунктов было принято после остановки работы городского общественного транспорта, которая произошла из-за действий протестующих, перекрывших большую часть автомобильных дорог Боготы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 4 на 5 мая участники акций протеста против налоговой реформы в Колумбии атаковали 25 полицейских участков в столице страны. Мэр Боготы Клаудия Лопес попросила колумбийские власти направить в город военных для охраны полиции от «жестокости протестующих».

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