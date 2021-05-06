Катманду, , 01:51 — REGNUM Международное и внутреннее авиасообщение приостановил в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Непал. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба минздрава страны.

Непал thomas williams

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Полностью международное авиасообщение будет приостановлено с 23:59 местного времени 6 мая. Такое решение было принято на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом в стране. Накануне в Непале был зарегистрирован самый большой суточный прирост подтверждённых случаев заражения: 7137 новых случаев за 24 часа. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Непале с начала пандемии превысило 351 тысячу человек.

Решение о приостановке авиасообщения будет действовать до 14 мая. При этом между регионами Непала прервано автобусное сообщение, а для прибывающих в страну введён обязательный десятидневный карантин.

Отмечается, что введение запрета на международное авиасообщение совпало с ростом числа заражённых коронавирусом в базовом лагере альпинистов на Эвересте. По данным непальского минздрава, заражение коронавирусом подтверждено у 14 иностранных туристов шерпов-проводников. Все заразившиеся доставлены в больницу в городе Катманду.

В настоящее время в Непале находятся около 450 граждан России. Часть из них в настоящее время находится в горах, на большом расстоянии от Катманду и предпринимает попытки как можно скорее добраться до столицы Непала и покинуть страну до полного её закрытия.

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