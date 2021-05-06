Дамаск, , 01:38 — REGNUM Позиции ливанского шиитского движения «Хезболла» в сирийской провинции Эль-Кунейтра были обстреляны вертолетами ВВС Израиля, 6 мая передает телеканал Al Hadath.

Израильские военные обстреляли командный пункт проиранских отрядов, который находится в 40 км к югу от Дамаска. Информация об убитых и раненых не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая ВВС Израиля нанесли удар по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия. Погиб один человек и шестеро получили ранения.

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