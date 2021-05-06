Рамалла , , 01:22 — REGNUM Один человек погиб в ходе столкновений израильских военных и палестинцев на Западном берегу реки Иордан, 5 мая передает радиостанция Saut Al-Aqsa со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

Инцидент произошел рядом с городом Наблус. В результате стрельбы военнослужащих Израиля был убит 16-летний подросток. Еще одного палестинца ранили. Он был доставлен в больницу.

В районе другого города на Западном берегу реки Иордан — Бейта, который находится в 13 км к югу от Наблуса, при столкновениях с местными жителями был ранен израильский военный.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Восточном Иерусалиме произошли беспорядки с участием арабской молодежи и ультраправых еврейских экстремистов. В результате столкновений были ранены и арестованы десятки людей.

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