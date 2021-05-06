Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Мужчина 37-ми лет был арестован после попыток забросать камнями здание Конгресса в Вашингтоне. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба полиции Капитолия.

Джон Либш 37-ми лет был замечен в момент, когда он бросал камни в одно из рабочих зданий сената, входящих в комплекс Капитолия в Вашингтоне. Инцидент произошёл вечером 4 мая, но полиция сообщила о нём позднее. Отмечается, что мужчина при задержании вёл себя воинственно и отказывался подчиняться требованиям полиции.

После задержания было установлено, что мужчина неоднократно был в розыске за ряд правонарушений, в том числе за неповиновение полиции. Задержанному был предъявлен целый ряд обвинений, в том числе за порчу имущества, нарушение общественного порядка и за сопротивление сотрудникам полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало лю аресте мужчины, перепрыгнувшего ограждение у Капитолия в Вашингтоне.

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