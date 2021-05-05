Афины , 6 мая, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Суточную забастовку с целью защиты прав трудящихся проводит Высший совет профсоюза госсектора (ADEDY) — крупнейшее профобъединение государственного сектора Греции. Об этом 5 мая сообщает греческий новостной портал IN.gr.

Борис Ефимов. Маршаллизированная Греция. 1949

В Афинах в связи с забастовкой на сутки будет прекращена работа общественного транспорта, кроме автобусов. Также в забастовке примут участие все морские суда, а греческие авиакомпании отменили, либо перенесли на сутки все запланированные авиарейсы. С 10:00 до 13:00 по местному времени прекратится движение пригородных электропоездов.

Акция протеста 6 мая была изначально назначена на 1 мая, но перенесена из-за того, что на этот день пришлось празднование Великой субботы, которая в Греции является выходным днём. Профсоюзы обратились к трудящимся с призывом прийти на митинг в центре Афин.

ADEDY отметило, что «празднование Дня труда является честью в борьбе рабочего движения за улучшение условий труда, уменьшение неравенства и расширение прав трудящихся». Организаторы забастовки считают, что в Греции сложилась особо негативная ситуация для трудящихся из-за того, что правительство «стремится ликвидировать основные трудовые права и свободы профсоюзов, за которые чикагские борцы в 1886 году отдали свои жизни».

Поводом для протестов стал законопроект, который. как считают в Греции, возвращает трудящихся к средневековым нормам труда. Основные претензии к законопроекту состоят в том, что он мотивирует на труд более восьми часов в день.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестах в Греции 4 мая, в которых приняли кчастие работники общественного транспорта и работники СМИ.