Подгорица, , 01:55 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович принял 5 мая вечером с рабочим визитом словенского коллегу Боруту Пахору, который в Черногорию прибыл в рамках подготовки к предстоящему саммиту процесса Брдо-Бриони 17 мая в Словении. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Я рад возможности принять у себя президента Республики Словения Борута Пахора в рамках подготовки к предстоящему саммиту процесса Бриони», — написал Джкканович в социальной сети.

Джуканович проведет рабочий ужин, на котором поговорит о праздновании 10-летия этого процесса, чьё проведение откладывалось из-за эпидемиологической ситуации.

Напомним, основная суть данного Процесса — расширение ЕС за счет стран Западных Балкан.