Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Четвертый по счету самолет ВВС США прибыл в Индию, доставив медицинское оборудование и другую помощь для борьбы с коронавирусом в этой стране, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 5 мая в ходе брифинга.

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Он отметил, что четыре партии груза, направленных индийской стороне, в совокупности содержали 545 концентраторов кислорода, а также 1 млн наборов тестов по выявлению заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и более 1,6 млн защитных масок.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая американская фармкомпания Pfizer объявила о том, что окажет Индии помощь в виде поставки медикаментов общей стоимостью $70 млн.

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