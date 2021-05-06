Белград, , 01:57 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович и министр иностранных дел, африканского сотрудничества и диаспоры Королевства Марокко Насер Боурита высоко оценили динамику, которая характеризует отношения двух стран на политическом, экономическом, культурном и образовательном уровнях, а также выдающуюся координацию в рамках международных организаций. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas 5 мая.

Официальный визит министра иностранных дел Сербии в рамках празднования 64-ой годовщины установления дипломатических отношений между Королевством Марокко и Сербией «стал возможностью для углубления политического диалога и обмена мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес».

Собеседники высоко оценили способы борьбы двух государств с пандемией коронавируса и значительный качественный скачок в торговых отношениях Марокко и Сербии, несмотря на пандемию.