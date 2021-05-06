Анкара, , 01:57 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 5 мая встретился с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером на видеоконференции в Германии, куда он прибыл в рамках официального визита. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Чавушоглу прибыл в Берлин после визитов в Словению и Боснию и Герцеговину.

«Мы с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером обсудили шаги, которые могут быть предприняты для решения проблемы нелегальной миграции. Мы подчеркнули важность эффективного сотрудничества в борьбе с террористическими организациями Рабочей партией Курдистана и ФЕТО (Движение Гюленистов). Также на встрече были рассмотрены меры по обеспечению безопасности туризма, которые будут предприняты в этом году», — отметил Чавушоглу.