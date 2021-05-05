Афины , , 23:58 — REGNUM В Греции после вакцинации препаратом AstraZeneca скончалась 44-летняя женщина. Об этом 5 мая сообщает портал Politispress со ссылкой на ее родственников.

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Трагедия произошла в Афинах — женщина скончался через 14 часов после вакцинации от COVID-19. По словам родственников женщины, вакцину ей поставили днем, вечером поднялась температура, а ночью скончалась.

Отмечается, что после исследований назовут точную причину гибели женщины.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая Национальная организация общественного здравоохранения сообщила, что более 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Греции за минувшие сутки.