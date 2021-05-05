Небраска, США, 6 мая, 2021, 00:12 — ИА Регнум. Губернатор штата Небраска Пит Рикеттс встал на защиту мясной индустрии предложив ввести «мясные паспорта» для популяризации культуры поедания мяса. Об этом 5 мая сообщает Associated Press.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна

Рикеттс в ресторане Lincoln, где жители собрались отмечать ежегодный месяц мяса, заявил, что экономика штата, а также национальная продовольственная безопасность напрямую зависит от продаж мяса.

Он раскритиковал «радикальных экологов» и Била Гейтса за рекламу таких альтернатив, как синтетическое и культивированное мясо, а также за то, что они рассказывают о неустойчивости мясной промышленности.

«Если вы избавитесь от мясной индустрии, вы разрушите штат Небраска. Это будет иметь огромное влияние на наш маленький город и сельское хозяйство», — заявил Рикеттс.

Напомним, в январе один из ведущих стартапов Силиконовой долины Memphis Meats объявил о строительстве первого опытного завода по выращиванию мяса из клеточной культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство завода, производящего высокотехнологичное мясо, компания привлекала $161 млн. Инвесторами стали в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс и один из самых богатых жителей Великобритании Ричард Брэнсон. В Memphis Meats планируют довести себестоимость искусственного мяса до приемлемой для потребителей цены.