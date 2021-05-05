Анкара, 6 мая, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Во Всемирном банке 5 мая сообщили, что у Турции имеется значительный потенциал для обеспечения энергоэффективности 175 тысяч общественных объектов. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В данной организации отметили, что энергоэффективность имеет решающее значение как для способности Турции поддерживать экономический рост, так и для выполнения своих обязательств по борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивой экологической среды.

Напомним, Турция в 2015 году обязалась сократить выбросы парниковых газов до 21% к 2030 году с целью повысить энергоэффективность. Эта страна приняла национальный план действий по обеспечению энергоэффективности в 2018 году для создания правовой и институциональной структуры, которая содействует достижению этой цели.

В Турции планируют сэкономить около 30,2 млрд долларов США к 2033 году.