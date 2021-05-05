Нью-Йорк, США, , 23:33 — REGNUM Сегодня, 5 мая, портал ESPN подтвердил информацию о том, что аргентинский разыгрывающий «Баскония» Лука Вильдоса заключил с «Нью-Йорк Никс» четырехлетний контракт на общую сумму в 13,6 миллиона долларов.

По данным источника, в качестве компенсации «Баскония» получит 2 миллиона долларов.

Игрок сможет присоединится к своей новой команде, только пройдя процедуру иммиграционного процесса, медицинское обследование в Нью-Йорке и двухнедельный карантин. Тем не менее «Никс» смогут заявить баскетболиста уже в этом сезоне.

В розыгрыше Евролиги 2020/2021 Вильдоса в среднем набирал 10,3 очка и 3,5 передачи за матч.