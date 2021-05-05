Вашингтон, , 23:32 — REGNUM США с 2014 года предоставили Украине более $4,6 млрд, в том числе в виде помощи по линии безопасности, сообщается на сайте Госдепа.

«США с 2014 года предоставили Украине помощь более чем на $4,6 млрд, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на $1 млрд», — говорится в сообщении.

Кроме того, Вашингтон выделил Украине более $49 млн в связи с пандемией коронавируса, в частности на здравоохранение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. помощника госсекретаря по делам Европы Филип Рикер заявил, что глава Госдепа США Энтони Блинкен посетит Киев и обсудил вопрос поставки американских вооружений Украине.

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