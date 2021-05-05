Вашингтон, 5 мая 2021, 23:32 — REGNUM США с 2014 года предоставили Украине более $4,6 млрд, в том числе в виде помощи по линии безопасности, сообщается на сайте Госдепа.
Кроме того, Вашингтон выделил Украине более $49 млн в связи с пандемией коронавируса, в частности на здравоохранение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. помощника госсекретаря по делам Европы Филип Рикер заявил, что глава Госдепа США Энтони Блинкен посетит Киев и обсудил вопрос поставки американских вооружений Украине.
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