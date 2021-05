Копенгаген, , 23:31 — REGNUM Студия IO Interactive выложила в сеть трейлер платного загружаемого дополнения (DLC) «Семь смертных грехов» (Seven Deadly Sins) к игре Hitman 3. Ролик был опубликован 5 мая на YouTube-канале франшизы.

DLC добавит в игру контракт The Pride Profusion, который Агенту 47 нужно будет выполнить в китайском городе Чунцин. Геймеры получат возможность разблокировать костюм The Narcissus, меч The Proud Swashbuckler и необычную снайперскую винтовку The Majestic.

Ранее IO Interactive объявила об открытии третьей студии, офис которой расположен в Барселоне (Испания). В компании отметили, что новое подразделение будет в т.ч. осуществлять поддержку игр серии Hitman.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики игр Hitman объявили об открытии новой студии