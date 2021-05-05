Тампа, США, , 23:27 — REGNUM Сегодня, 5 мая, журналист Брайан Бернс в своем твиттере сообщил, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сможет выйти на лед в матче против «Даллас Старз».

Напомним, что россиянин не принимал участие в двух последних матчах «Тампы» против «Детройта». «Молнии» сначала уступили «красным крыльям» по буллитам (0:1), а затем смогли выиграть в основное время (2:1).

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата 26-летний голкипер принял участие в 39 матчах, добыл 30 побед и оформил 5 «шатаутов».