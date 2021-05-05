Париж, , 23:24 — REGNUM Во Франции в ходе операции по задержанию наркоторговцев погиб один полицейский. Об этом 5 мая сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс на странице в соцсети Twitter.

По его словам, в Авиньоне проходила операция по задержанию злоумышленников.

«Один из наших полицейских был смертельно ранен… — написал он. — Выражаю соболезнования его близким и всей полиции страны».

Кастекс добавил, что власти страны сделают все, чтобы виновные понесли наказание.

Как передавало ИА REGNUM, во время первомайской демонстрации во французском городе Лион в столкновениях с хулиганами пострадали по меньшей мере 27 полицейских и жандармов.