Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Руководство Xbox считало, что релиз игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 может состояться уже в 2020 году. Об этом 5 мая сообщил портал Comicbook.

Издание обратило внимание, что информация о возможных сроках выхода игры была обнародована в рамках судебного разбирательства между компаниями Apple и Epic Games. В этих же документах упоминалось об играх Metroid Prime 4, Bayonetta 3 и Shin Megami Tensei 5.

Автор статьи отметил, что, скорее всего, это были лишь предположения Microsoft. Он добавил, что Breath of the Wild 2 вполне может выйти в 2021-м, поскольку Nintendo отмечает 35-летие серии The Legend of Zelda.

Напомним, ранее Nintendo объявила, что будет участвовать в выставке E3 2021, которая пройдёт с 12 по 15 июня 2021 года. Ожидается, что в её рамках компания расскажет о своих ближайших планах.

