Сухум, , 23:12 — REGNUM В Абхазии вакцинация населения российской вакциной «Спутник V» начнётся после майских праздников, заявил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

«Эту неделю мы посвятим подготовительным мероприятиям и после праздничных дней, на следующей неделе, начнем кампанию по вакцинации», — сказал он.

Министр уточнил, что вакцинация будет добровольной и бесплатной, в первую очередь «Спутник V» получат врачи и работники туристической отрасли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Абхазию поставили первую партию вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тыс. доз.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что, несмотря на прогнозируемую ситуацию с COVID-19 в стране и то, что в республике есть определенные запасы медикаментов, необходимо начинать вакцинацию жителей Абхазии от нового заболевания.