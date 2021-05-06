Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Выделенные на поддержку малого американского бизнеса деньги закончились раньше, чем планировалось, сообщает 5 мая Associated Press.

Отмечается, что по состоянию на 5 мая все ресурсы программы истощены, а ее срок истекает только 31 мая. Напомним, США выдали среднему и малому бизнесу с апреля прошлого года почти 10,8 млн кредитов общей суммой на $780 млрд.

Конгресс ранее дважды выделял средства на программу и на данный момент неизвестно, согласятся ли чиновники вновь одобрить дополнительное финансирование, отмечает издание.

Напомним, в апреле прошлого года малый бизнес в Соединённых Штатах получит $168 млрд (12,4 трлн рублей) кредитных средств в качестве поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Тогда были одобрены 661 тыс. кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, программа поддержки малого бизнеса предусматривает помощь в объёме $350 млрд. Сегодня федеральные власти добиваются от Конгресса выделения дополнительных $250 млрд.