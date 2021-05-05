Лейк-Форест, , 22:57 — REGNUM Студия Turtle Rock выпустила новый трейлер кооперативной многопользовательской игры Back 4 Blood. Ролик был опубликован 5 мая на YouTube-канале GameSpot Trailers.

В видео разработчики подробно рассказали о том, как искусственный интеллект игры Game Director будет адаптировать уровни под игроков в режиме реального времени. Они также представили карточную систему, которая будет влиять на игровой процесс и создание персонажей.

Ранее Turtle Rock перенесла релиз Back 4 Blood с 18 июня на 12 октября 2021 года. Студия позиционирует её как духовного наследника серии Left 4 Dead.

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