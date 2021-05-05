Тампа, США, , 22:50 — REGNUM Сегодня, 5 мая, портал The Athletic огласил результаты голосования среди главных тренеров НХЛ, которые определили лучшего защитника лиги.

Каждый из 31 специалистов, работающих в лиге, должен был определись тройку лучших защитников НХЛ. Защитник «Тампы» Виктор Хедман получил первое место от 22 наставников. Также швед получил 6 вторых мест и 1 третье и, таким образом, получил в голосования 79 очков.

Вторым в голосовании стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, который набрал 42 балла, получив от специалистов 5 первых мест, 11 вторых и 5 третьих. Третье место в голосовании занял Кэйл Макар из «Колорадо, получивший от жюри 23 очка (1 первое место, 6 вторых и 8 третьих).