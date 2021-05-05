Бамако, 5 мая, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Жительница Мали родила девять детей за раз — пять девочек и четыре мальчика, сообщает Министерство здравоохранения республики в на своей странице в Facebook.

freestocks-photos Беременность

«Четвертого мая Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования», ­ — сообщили в министерстве.

Отмечается, что25-летнюю женщину после двухнедельного пребывания в больнице столицы страны Бамакво перевели в марокканскую клинику по указу президента Мали Ба Ндау. В настоящее время она и младенцы чувствуют себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в родильном доме №10 в Санкт-Петербурге естественным путем, без операции кесарева сечения, появился на свет необычный ребенок — здоровая во всех отношениях девочка весом более 5 кг и ростом 56 см.

Как отметили в комздраве, крупным считается плод весом свыше 4 кг. Роды крупным плодом признаны в акушерстве сложными, так как есть риск для здоровья как матери, так и ребенка.

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