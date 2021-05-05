Оттава, , 22:35 — REGNUM В преддверии релиза Mass Effect Legendary Edition студия BioWare выложила в сеть множество контента, имеющего отношение к оригинальной трилогии видеоигр. Информация была опубликована 5 мая на страницах франшизы и сайте разработчика.

Разработчики, в частности, предоставили геймерам доступ к инструменту Custom Key Art Creator, который позволяет создавать различные арты с персонажами игр. Bioware также выложила на YouTube ролик с 88 композициями из саундтрека трилогии Mass Effect, проигрывание которых сопровождается интересными анимациями.

Кроме того, тем, кто ранее приобрёл Deluxe версии Mass Effect 2 и 3, кроме этих 88 треков студия подарила новую композицию, два цифровых артбука, два цифровых комикса и цифровую литографию с кораблём «Нормандия».

Напомним, релиз Mass Effect Legendary Edition состоится 14 мая 2021 года. Ранее компания «СофтКлаб» сообщила, что в России игра не выйдет на физических носителях.

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