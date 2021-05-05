Самара, , 22:26 — REGNUM Генеральный директор футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Калакуцкий оценил шансы команды на попадание в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее Российский футбольный союз принял решение, согласно которому «Крылья» не получили лицензию, позволяющую участвовать в РПЛ.

«Надеюсь, что такого не будет. Изначально было ясно, что лицензирование в этом году будет серьёзным, — цитирует его портал Чемпионат.com. — Вот некий промежуточный результат, к счастью, не финальный. Будем работать».

Напомним, «Крылья Советов» занимают первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В активе команды 95 очков. Согласно регламенту, команды, занявшие первые два места в ФНЛ, напрямую попадают в РПЛ. Команды, занявшие третье и четвертые места, играют стыковые матчи с клубами, занявшими 13 и 14 места в РПЛ.

Читайте также: Форвард «КС» Сергеев побил рекорд ФНЛ по количеству голов в одном сезоне