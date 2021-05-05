Стокгольм, , 22:22 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 60. Данная информация была опубликована 5 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 151 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 995 595 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 7 041 новый случай заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 в стране получил 2 710 287 человек, вторую — 775 438 человек.

По состоянию на 5 мая, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 403 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 7 068 пациентов.