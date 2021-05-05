Москва, , 22:11 — REGNUM В России планируется изменить условия заключения арестантам в следственных изоляторах, говорится в концепции развития уголовно-исполнительной системы страны до 2030 года, опубликованную на портале правовой информации.

Как говорится в документе, для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания условий содержания в следственных изоляторах уголовно-исправительной системы необходимо:

«расширение перечня дополнительных платных услуг; расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчёту».

Также предполагается усовершенствование системы мер поощрения и взыскания, расширение перечня тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Согласно документу, планируется создать условия, позволяющие фигурантам заниматься спортом вне камер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Федерации одобрил закон о блокировке SIM-карт телефонов в тюрьмах и колониях. Так, руководство территориальных органов уголовно-исполнительной системы наделяется полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Отметим, по данным за 2020 год с использованием средств мобильной связи в России совершается около 100 тыс. мошенничеств.

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