Кёльн, Германия, , 22:11 — REGNUM Организаторы Gamescom объявили, что решили в 2021 году отказаться от «гибридного» формата проведения выставки. Об этом 5 мая сообщил журнал PC Gamer.

Таким образом, Gamescom 2021 пройдёт исключительно в онлайн-формате. Как пояснила в пресс-релизе администрация, многие партнёры выставки дали понять, что пока попросту не готовы участвовать в реальных мероприятиях и при этом крайне заинтересованы в том, чтобы их планы не были сорваны.

Напомним, Gamescom — это выставка достижений в индустрии видеоигр. До начала эпидемии коронавируса она с 2009 года ежегодно проходила в выставочном центре Köln Messe немецкого города Кёльн.

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