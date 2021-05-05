Сан-Франциско, США, , 22:42 — REGNUM Прокуратура Манхэттена попросила федерального судью назначить независимого юриста, который проведет непредвзятое расследование по делу адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом 5 мая сообщает ABC.

«Непредвзятое лицо» приглашают для проверки обнаруженных во время обыска в квартире Джулиани электронных устройств, в том числе мобильного телефона.

Орден на обыск был выдан ФБР 28 апреля. Джулиани подозревается в незаконном лоббировании администрации Трампа от имени украинских олигархов.

В письме, опубликованном 4 мая, генеральный прокурор США Эндрю Штраус написал, что назначение независимого юриста необходимо, так как речь идет о «нестандартно привилегированном» вопросе. Этой фразой Штраус намекнул на тот факт, что Джулиани раньше работал на экс-президента страны.

Напомним, в своем первом интервью после обысков Джулиани заявил, что органы занялись его прошлым в качестве мести за «доказательства коррупции семьи Байденов».