Минск, , 22:08 — REGNUM Запланированное убийство Александра Лукашенко — «это еще цветочки». Об этом он заявил 5 мая, принимая в одной из своих многочисленных резиденций председателя молдавской партии социалистов, экс-президента Молдавии Игоря Додона, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Комментируя заявленный спецслужбами Белоруссии заговор политэмигрантов, Лукашенко обрушился на них с ругательствами. «Эти мерзавцы не понимают ничего. Мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь! Ничего у них не получится. Ну, а получится — будет еще хуже для их спонсоров, — сказал он, обращаясь к Додону. — Слушай, они хотят убрать, убить президента и думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет! Изберут еще жестче человека. И о Белоруссии они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто этим самым».

«Мы не боимся, что они там что-то думают. Мы просто в третий раз даем понять: ребята, остановитесь, потому что мы ответим и очень-очень жестко! Они уже перешли красную линию. Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор. Ну, может, одумаются, кто его знает», — добавил Лукашенко.