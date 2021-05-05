Москва, , 21:59 — REGNUM То, что заболевание COVID-19 способна предупреждать живая отечественная вакцина против полиомиелита, экспериментально доказали российские специалисты. Об этом 5 мая сообщил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

Электронная микрофотография вируса полиомиелита CDC/ Dr. Fred Murphy,

«Мы (специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова — прим. ИА REGNUM) дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита», — сказал Ишмухаметов.

По его словам, в данной группе после вакцинации зафиксировали резкое снижение заболеваемости.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ выявили почти 8 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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