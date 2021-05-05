Лондон, , 21:54 — REGNUM Разработчики стратегической игры Total War: Warhammer III выпустили тизер-трейлер с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 5 мая на YouTube-канале франшизы.

Новые подробности о будущей игре и её геймплее раскроют во время трансляции, которая начнётся 13 мая 2021 года, в 19:00 по московскому времени. Поклонникам серии также покажут новый трейлер. Вести трансляцию будет Фрэнки Уорд.

Напомним, студии Creative Assembly и Feral Interactive анонсировали Total War: Warhammer III 3 февраля 2021 года. Ожидается, что релиз пятнадцатой игры франшизы состоится в 2021 году.

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