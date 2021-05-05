Лондон, , 23:05 — REGNUM Британские актёры, сыгравшие хоббитов Мерри и Пиппина в трилогии «Властелин колец», Доминик Монаган и Билли Бойд запустят подкаст. Об этом сообщило издание Deadline.

По данным издания, премьера подкаста под названием The Friendship Onion («Луковое братство») состоится 18 мая 2021 года. Он будет выходить еженедельно на стриминговых платформах, а также на YouTube.

Отметим, что Доминик Монаган и Билли Бойд в подкасте расскажут эксклюзивные истории со съемок и пригласят своих коллег, в том числе и звёзд трилогии Питера Джексона. Также актёры планируют общаться с поклонниками в прямом эфире и проверять их знания вселенной «Властелина колец».

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