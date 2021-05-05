Москва, , 21:32 — REGNUM Сегодня, 5 мая, портал «РБ Спорт» рассказал об интересе «Локомотива» к услугам защитника ЦСКА Наира Тикнизяна.

21-летний футболист попал в трансферный список интересов «железнодорожников», так как клуб идет российского игрока, который сможет занять место на левом фланге обороны.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Тикнизяном интересуются в Италии, где за игроком следят «Дженоа» и «Специя».

В текущем розыгрыше чемпионата России Тикнизян принял участие в 26 матчах и отличился в них одним голом.