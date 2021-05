Токио, , 21:30 — REGNUM Японская компания Spike Chunsoft анонсировала трёхмерную ролевую экшн-игру по популярным манге и аниме «Созданный в бездне» (Made in Abyss).

Игра Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness выйдет в 2022 году на консолях PlayStation 4, Switch, а также на ПК (в сервисе Steam). Разработчики сообщили, что геймеры смогут не только вновь пережить события аниме-сериала в режиме истории, но и познакомиться с оригинальным сюжетом произведения Акихито Цукуси.

Отмечается, что автор манги также участвует в реализации проекта. Кроме того, персонажей в игре будут озвучивать те же актёры, что принимали участие в создании аниме-шоу.

Акихито Цукуси публикует «Созданный в бездне» с 2012 года, он выпустил уже девять томов этой манги. Аниме-сериал выходил с 7 июля по 29 сентября 2017, впоследствии были выпущены три полнометражных фильма: Made in Abyss: Tabidachi no Yoake (2019), Made in Abyss: Hourousuru Tasogare (2019) и Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul (2020).

