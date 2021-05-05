Минск, , 21:29 — REGNUM Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем молдавской партии социалистов, экс-президентом Молдавии Игорем Додоном. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, они обсудили перспективы использования опыта подавления поствыборных протестов.

«Я же понимал, что и в Молдавии пригодится этот опыт», — сказал Лукашенко, рассказывая Додону о подавлении протестных манифестаций. Додон продолжил тему, сообщив: «Оно готовилось и у нас. Сейчас тоже готовится. У нас выборы досрочные (летом в Молдавии должны пройти досрочные парламентские выборы. — Прим.). Думаю, что они попытаются в эти даты. Но вы показали пример».

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Лукашенко акцентировал внимание Додона на жёсткости отстаивания своих интересов и быть начеку. «Мы этого не ждали. Ты знаешь нашу Белоруссию. Вообще на ровном месте. Это и хорошо. Если бы у нас были эти противоречия — между богатством и бедностью пропасть, если бы у нас олигархат правил в стране, никто бы никогда здесь ситуацию не удержал при таком внешнем давлении», — сказал он. Лукашенко пожаловался Додону на западные санкции. «Я вчера сказал — премьер мне докладывал по итогам квартала — в конце концов, надо им отвечать. Мы не хотим никакой экономической войны. Они все (европейцы): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток — в Россию, Китай, — пусть возят. Я европейцам говорю, — поведал Лукашенко. — Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели играть на этом «фортепиано». Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит».«Двойные стандарты», — сказал в ответ Додон.

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