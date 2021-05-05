Киев, , 21:13 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать представителя «Слуги народа» Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии сегодня, 5 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЦИК констатировал отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Как уточнили в комиссии, причина отказа в регистрации — решение суда об отмене результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 87, которое лишает ЦИК оснований для регистрации Вирастюка.

В «Слуге народа» уже заявили, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем выборов, и тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы.

Напомним, что речь идет о довыборах в Верховную раду Украины, которые состоялись 28 марта в мажоритарном округе в Ивано-Франковской области. Главным соперником Вирастюка на этих выборах стал бизнесмен Александр Шевченко, владелец горнолыжного курорта «Буковель». По данным наблюдателей, на довыборах в Верховную Раду были выявлены расхождения в данных на пяти участках, полиция открыла 17 уголовных производств. 22 апреля ЦИК установил победу Вирастюка, но признал, что нельзя однозначно установить, повлияло ли исчезновение бюллетеней в этом округе на итоговые результаты выборов. 2 мая стало известно, что Верховный суд Украины отменил протокол ЦИК о победе Вирастюка.