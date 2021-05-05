Сан-Сальвадор, , 21:18 — REGNUM Сальвадор получит вакцину от COVID-19 американской компании Pfizer. Об этом сообщил вечером 4 мая президент страны Найиб Букеле на странице в соцсети Twitter.

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По его данным, договор с американским поставщиком уже подписан и вскоре страна получит 4,4 млн доз вакцины от COVID-19.

Букеле заверил, что сделка гарантирует непрерывную иммунизацию населения страны.

Напомним, 4 мая газета The Guardian сообщила, что недавно компания Pfizer повысила прогноз по продажам своей вакцины от COVID-19 — выручка по этому направлению в 2021 году может составить $26 млрд.