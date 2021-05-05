Москва, , 21:03 — REGNUM Торжественная церемония приёма в состав Военно-морского флота России атомного подводного крейсера (АПК) четвёртого поколения «Казань» проекта «Ясень-М» состоится 7 мая на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Седьмого мая в Северодвинске на предприятии «Севмаш» под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония приёма в состав ВМФ атомного подводного крейсера четвёртого поколения «Казань», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года АПЛ «Казань» выполнила испытательные пуски противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» из акватории Белого моря и крылатой ракетой «Калибр», поразив на расстояние свыше 1000 км цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Напомним, многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», являющиеся носителями крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», оснащаются пусковыми установками, пригодными для применения гиперзвуковых ракет «Циркон», проходящих испытания.