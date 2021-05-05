Киев, , 21:02 — REGNUM 6−7 мая на Украине с рабочим визитом будут находиться министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, сообщил вечером 5 мая украинский МИД.

В сообщении отмечается, что 6 мая европейские дипломаты в рамках визита посетят линию разграничения в Донбассе, чтобы лично ознакомиться с ситуацией с безопасностью в зоне конфликта, а также практическими шагами, которые осуществляет Украина для облегчения жизни местного населения, передает корреспондент ИА REGNUM.

7 мая главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга проведут в Киеве — в частности, состоится встреча с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой. Согласно информации МИД, в ходе встречи стороны планируют обсудить «консолидацию международной поддержки для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины».

Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в целом визит имеет целью продемонстрировать солидарность Бельгии, Нидерландов и Люксембурга с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России.

Напомним, что в конце апреля вице-спикеры парламентов Польши и Литвы посетили «украинскую» часть Донбасса, после чего разразились целым рядом антироссийских заявлений.